Thoughtworks Holding, Inc. est une société mondiale de conseil en technologie. La société fournit des services de stratégie, de conception et d'ingénierie logicielle et des perturbateurs technologiques à travers le monde pour prospérer en tant qu'entreprises numériques modernes. Elle fournit une gamme de services, tels que la modernisation de l'entreprise, les plateformes et le cloud ; l'expérience client, le produit et la conception ; les données et l'intelligence artificielle (IA), et la transformation numérique et les opérations. Ses services de modernisation d'entreprise, de plateformes et de cloud comprennent la stratégie et l'exécution de la modernisation, la stratégie de plateforme numérique et la transformation de l'organisation de l'ingénierie, la modernisation du cloud, et l'évaluation et la remédiation de la plateforme. Ses services d'expérience client, de produit et de conception fournissent des idées au marché ; stratégie d'expérience client ; transformation de la gestion des produits ; conception et livraison de produits. Sa ligne de services de données et d'IA fournit une stratégie de données ; des produits intelligents ; des plateformes de données et un maillage de données ; une livraison continue pour l'apprentissage automatique, et une gouvernance des données.

Secteur Services et conseils en informatique