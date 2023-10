Thoughtworks Holding, Inc, anciennement Turing Holding Corp, est une société de conseil en technologie. La société fournit des services de stratégie, de conception et d'ingénierie numériques de bout en bout pour permettre aux entreprises du monde entier de naviguer dans leurs parcours de transformation numérique. Elle relie la stratégie à l'exécution, en utilisant des équipes interfonctionnelles de stratèges, de concepteurs, d'ingénieurs logiciels, de scientifiques des données et d'autres spécialistes pour apporter de la valeur à ses clients à l'échelle. Les lignes de services de la société comprennent la modernisation de l'entreprise, les plateformes et le cloud ; l'expérience client, le produit et le design ; les données et l'intelligence artificielle (IA), ainsi que la transformation numérique et les opérations. Elle propose des services aux secteurs d'activité, tels que les services technologiques et commerciaux, l'énergie, les services publics et de santé, le commerce de détail et les biens de consommation, les services financiers et les assurances, ainsi que l'automobile, les voyages et les transports.

Secteur Services et conseils en informatique