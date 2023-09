ThredUp Inc. est une plateforme de revente en ligne de vêtements, chaussures et accessoires pour femmes et enfants. La place de marché de la Société permet aux acheteurs de parcourir et d'acheter des articles de revente de vêtements, de chaussures et d'accessoires pour femmes et enfants dans une large gamme de prix. La plateforme de la société se compose d'une infrastructure de traitement distribuée, de logiciels et de systèmes propriétaires et d'une expertise en science des données.

Secteur Internet