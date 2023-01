J. La marque Crew lance un programme de revente, pour proposer des styles vintage

Sous la nouvelle bannière "J. Crew Always" de la société, les styles vintage et d'occasion seront listés exclusivement sur le site J.Crew pendant plusieurs jours avant d'être également disponibles sur ThredUp, qui s'associe au détaillant de vêtements pour les services de revente.

Liz Hershfield, vice-présidente senior et responsable du développement durable pour le groupe J. Crew, a annoncé le programme lors du Big Show de la National Retail Federation à New York.

Les produits vintage J. Crew des années 1980 et 1990 seront également disponibles dans les magasins de la société à New York, Bowery et Fifth Avenue, a déclaré Hershfield.

J. Crew a développé son activité de revente au cours des deux dernières années. La société s'est associée à ThredUp en 2021 pour vendre des vêtements d'occasion par le biais de la plateforme de revente de vêtements en ligne.

Madewell a été la première marque à proposer des articles d'occasion en ligne et à donner aux clients la possibilité d'échanger leurs anciens produits contre un crédit en magasin, a déclaré Hershfield.