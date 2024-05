ThredUp Inc. fournit des plateformes de revente en ligne de vêtements, de chaussures et d'accessoires. La plateforme d'exploitation personnalisée de la société se compose d'une infrastructure de traitement distribuée, de logiciels et de systèmes et d'une expertise en science des données. Sa plateforme d'exploitation est la base de sa place de marché gérée où la société a fait le lien entre la technologie en ligne et hors ligne pour simplifier l'achat et la vente de dizaines de millions d'articles. Les places de marché que la société a créées permettent aux acheteurs aux États-Unis et en Europe de parcourir et d'acheter des articles de revente, principalement des vêtements, des chaussures et des accessoires, dans toute une gamme de prix. Les acheteurs peuvent acheter des articles de qualité, des marques de luxe et des marques haut de gamme en un seul endroit, avec des réductions pouvant aller jusqu'à 90 % du prix de détail estimé. Outre la place de marché principale de la société, diverses marques et détaillants utilisent son offre de revente en tant que service (RaaS), qui leur permet d'offrir à leurs clients un service évolutif de nettoyage de placards et/ou une boutique de revente.

