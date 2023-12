ThredUp Inc. est une plateforme de revente en ligne de vêtements, chaussures et accessoires pour femmes et enfants. La place de marché de la société permet aux acheteurs de parcourir et d'acheter des articles de revente, principalement des vêtements, des chaussures et des accessoires pour femmes et enfants, dans une gamme de prix. La société dispose de plusieurs départements, notamment pour les femmes, les enfants, les juniors, les créateurs, la maternité, les grandes tailles, les chaussures, les sacs à main et les accessoires. La plateforme d'exploitation personnalisée de la société se compose d'une infrastructure de traitement distribuée, de logiciels et de systèmes, ainsi que de connaissances en science des données. La société a traité plus de 137 millions d'articles de seconde main différents provenant d'environ 55 000 marques dans 100 catégories. La société exploite des centres de distribution aux États-Unis et en Europe. Les filiales de la société comprennent ThredUp Intermediary Holdings LLC, Knitwit GC LLC et Remix Global EAD.

Secteur Internet