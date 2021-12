Three Valley Copper : Certificate of Amendment

The articles are amended as follows

The corporation changes its name to:

La dénomination sociale est modifiée pour :

Three Valley Copper Corp.

Michael Staresinic

