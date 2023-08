ThreeD Capital Inc. est une société de capital-risque canadienne qui se concentre sur les investissements opportunistes dans des entreprises des secteurs des petites ressources et des technologies disruptives. La stratégie d'investissement de la Société consiste à investir dans de multiples sociétés privées et publiques dans une variété de secteurs à l'échelle mondiale. La Société offre aux investisseurs une exposition significative à des opportunités de premier plan dans des actions de petites capitalisations dans leurs industries en phase de démarrage, telles que les Esports, les véhicules électriques, Blockchain, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, les ressources juniors, la nanotechnologie et les psychédéliques.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds