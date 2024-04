ThreeD Capital Inc. (ThreeD) est une société canadienne de capital-risque qui se concentre sur les investissements opportunistes dans les entreprises des secteurs des ressources juniors et des technologies perturbatrices. La stratégie d'investissement de la société consiste à investir dans de multiples sociétés privées et publiques dans une variété de secteurs à l'échelle mondiale. Elle offre aux investisseurs une exposition significative à des opportunités de premier plan dans des actions de petite capitalisation à un stade précoce et dans des industries perturbatrices, telles que les véhicules électriques, la blockchain, l'intelligence artificielle (IA)/l'apprentissage automatique, l'Internet des objets (IoT), les ressources juniors et la biotechnologie.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds