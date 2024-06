(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés vendredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Eqtec PLC - Société de technologie de conversion thermochimique basée à Cork, en Irlande - En 2023, la perte avant impôts se creuse pour atteindre 23,8 millions d'euros, contre 10,4 millions d'euros l'année précédente, alors que le chiffre d'affaires chute à 2,5 millions d'euros, contre 8,0 millions d'euros. La perte comprend des éléments significatifs et non récurrents de 23,5 millions d'euros, dont des dépréciations d'investissement de 18,8 millions d'euros liées à un certain nombre de projets hérités de l'entreprise et à des dettes irrécouvrables envers la société.

StreaksAI PLC - Fournisseur londonien de technologies conversationnelles basées sur l'intelligence artificielle - Au cours de l'exercice clos le 29 février, la perte avant impôts a été ramenée à 1,6 million de livres sterling, contre 3,4 millions de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires est minime, inchangé par rapport à l'année précédente. La perte de base et diluée par action est de 0,42 pence, contre 1,24 pence.

Thruvision Group PLC - Fournisseur de technologie de contrôle des personnes basé à Abingdon, en Angleterre - Au cours de l'exercice clos le 31 mars, la perte avant impôts s'est creusée à 2,9 millions de livres sterling, contre 1,0 million de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires est passé de 12,4 millions de livres sterling à 7,4 millions de livres sterling. La marge brute passe de 47,0 % à 45,1 %. La réduction du chiffre d'affaires reflète l'absence, annoncée précédemment, de nouvelles commandes importantes de la part du service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis en 2024. "Le chiffre d'affaires de l'exercice en cours est conforme aux attentes du conseil d'administration et notre pipeline de ventes indique un retour aux niveaux d'activité que le groupe a atteints en [exercice 2023]. Ceci, associé au contrôle rigoureux de notre base de coûts, nous donne la certitude que nous nous dirigeons vers une rentabilité durable et une génération de flux de trésorerie positifs", déclare la société.

Polarean Imaging PLC - développeur de technologies d'imagerie médicale - En 2023, la perte avant impôts se réduit à 11,9 millions USD, contre 13,9 millions USD l'année précédente, alors que les recettes chutent de 14 %, passant de 1,0 million USD à 890 933 USD. Les dépenses administratives augmentent de 18 %, passant de 2,8 millions USD à 3,3 millions USD. "Jusqu'à présent, en 2024, nous avons réalisé des ventes et reçu des commandes qui pourraient se traduire par des recettes de 2,5 millions USD. Nous prévoyons d'autres ventes et des revenus supplémentaires pour l'année, en particulier grâce à notre capacité à développer notre équipe commerciale à la suite d'une levée de fonds réussie", déclare la société.

Science in Sport PLC - Société londonienne de produits de nutrition de performance - En 2023, la perte avant impôts se creuse pour atteindre 11,3 millions de GBP, contre 10,6 millions de GBP en 2002. Le chiffre d'affaires diminue de 1,7 %, passant de 63,8 millions de livres sterling à 62,7 millions de livres sterling. La perte par action est de 6,6 pence, contre 7,9 pence. La performance des appels a résisté dans des circonstances difficiles. "L'exercice financier actuel .... progresse bien, avec une restructuration de l'équipe exécutive et de direction, un examen significatif des coûts opérationnels et un programme de rationalisation en cours pour réaliser des économies de coûts globales annualisées de plus de 6 millions de livres sterling par rapport au taux d'exécution avant les changements de direction." Le chiffre d'affaires du premier semestre 2024 devrait s'élever à 25,5 millions de livres sterling, soit une baisse de 27 % par rapport aux 34,4 millions de livres sterling de l'année précédente. Cette baisse reflète l'évolution des ventes vers un modèle basé sur les redevances dans certaines régions d'exportation, ainsi qu'un recul conscient des canaux de revenus marginaux pour donner la priorité à une croissance rentable et génératrice de liquidités. Le bénéfice sous-jacent avant intérêts, impôts et amortissements devrait s'élever à 2 millions de livres sterling au premier semestre, contre 1,1 million de livres sterling l'année précédente. La performance sous-jacente de l'Ebitda devrait continuer à se renforcer au second semestre, à mesure que les économies de coûts opérationnels et de marketing s'annualisent.

Aukett Swanke Group PLC - fournisseur de services d'architecture et d'aménagement intérieur - Prévoit un meilleur second semestre après avoir enregistré une perte accrue au premier semestre clos le 31 mars. Le chiffre d'affaires passe de 4,6 millions de livres sterling à 9,5 millions de livres sterling. Toutefois, la perte avant impôts se creuse, passant de 545 000 GBP à 1,5 million GBP. Les frais de personnel passent de 3,8 millions de livres sterling à 5,9 millions de livres sterling. Le coût des ventes s'élève à 2,5 millions de livres sterling, alors qu'il était nul l'année précédente. "Bien que les résultats du premier semestre soient décevants, reflétant un ralentissement modéré des activités dans tous les domaines, nous nous attendons à de meilleures performances au second semestre, même si nous prévoyons une perte pour l'ensemble de l'année", a déclaré Nick Clark, directeur général de l'entreprise.

Renalytix PLC - Société de diagnostic basée à Londres - Soumet une demande d'audience au Nasdaq Hearings Panel. La demande a permis de suspendre les titres de la société dans l'attente de la décision du panel. Lors de l'audience, la société a l'intention de présenter un plan stratégique visant à rétablir la conformité avec les conditions d'admission à la cote du Nasdaq. Vendredi dernier, Renalytix a reçu une notification écrite du Nasdaq Stock Market LLC l'informant qu'elle n'était plus en conformité avec l'exigence du Nasdaq concernant le prix minimum de l'offre de clôture et l'obligation de maintenir une valeur de marché minimale des titres cotés de 50 millions de dollars.

Devolver Digital Inc - Editeur de jeux vidéo basé à Austin, Texas - Déclare que la performance financière actuelle est en ligne avec les attentes du consensus pour l'ensemble de l'année 2024.

ACG Acquisition Co Ltd - Société d'acquisition spécialisée cherchant à bénéficier des conditions de prix favorables pour les métaux de la nouvelle économie et d'autres matériaux miniers - Déclare que la date limite à laquelle une acquisition doit être faite a été repoussée du 30 juin au 12 octobre. Les discussions concernant plusieurs cibles potentielles sont en cours à différents stades et, en ce qui concerne l'une de ces opportunités, la société est en discussions avancées pour l'acquisition d'une participation de contrôle dans une mine en exploitation dans la région EMEA. Cette acquisition nécessiterait un financement d'environ 250 à 300 millions de dollars US par le biais d'une combinaison de prépaiement, de dette et de financement par actions.

Fandango Holdings PLC - Société d'investissement basée à Londres et spécialisée dans les secteurs de l'industrie et des services - La transaction proposée annoncée le 22 juin continue de progresser vers sa finalisation. En conséquence, elle retarde la publication de ses comptes annuels vérifiés.

