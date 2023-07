Thruvision Group Plc est une société basée au Royaume-Uni, qui se consacre au développement, à la fabrication et à la vente de technologies de contrôle passif des personnes sur le marché mondial de la sécurité. Elle détecte les menaces métalliques et non métalliques, y compris les armes, les explosifs et les articles de contrebande qui sont cachés sous les vêtements, à des distances comprises entre trois mètres (m) et 10 m. Elle est utilisée pour la sécurité de l'aviation et des transports, la prévention des pertes dans la chaîne d'approvisionnement du commerce de détail, la protection des installations et des zones publiques et le contrôle des douanes et des frontières. Il dessert divers marchés, tels que la sûreté de l'aviation, les douanes et les frontières, le transport de surface, la sécurité des entrées et des lieux, ainsi que les options et les accessoires. La sécurité des douanes et des frontières comprend le contrôle de tous les voyageurs afin de détecter toute contrebande dissimulée à l'aide de la technologie de contrôle de sécurité des personnes aux douanes et aux frontières. Ses activités de transport de surface protègent les voyageurs des attaques terroristes grâce à la technologie de contrôle de la sécurité des personnes dans les transports de surface.

Secteur Communications et réseautage