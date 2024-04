Thryv Holdings, Inc. est une société de logiciels et de services de marketing qui permet aux petites et moyennes entreprises (PME) de se développer. La plateforme de logiciels en tant que service (SaaS) de la société, Thryv, est utilisée par environ 65 000 entreprises pour gérer leurs opérations de bout en bout. Les solutions de la société permettent à ses clients PME de générer de nouvelles opportunités commerciales, de gérer leurs relations avec les clients et de gérer leurs opérations quotidiennes. L'entreprise dessert environ 350 000 PME clientes par le biais de quatre segments. Le segment Thryv U.S. Marketing Services comprend ses activités d'impression et de solutions numériques aux États-Unis. Le segment Thryv U.S. SaaS comprend la plateforme phare SaaS tout-en-un de gestion des petites entreprises aux États-Unis. Le segment Thryv International Marketing Services comprend les activités d'impression et de solutions numériques de Thryv en dehors des États-Unis. Le segment SaaS de Thryv International comprend sa plateforme phare SaaS tout-en-un de gestion des petites entreprises en dehors des États-Unis.

Secteur Publicité et marketing