Thule Group AB est une société basée en Suède qui développe et fabrique des produits de sport, de plein air et de transport. Son offre est divisée en deux secteurs d'activité : Outdoor&Bags et Specialty. Le segment Outdoor&Bags comprend trois catégories de produits : les sacs de sport et de transport, les sacs pour appareils électroniques et les autres sacs de plein air ; ainsi que plusieurs groupes de produits, à savoir les porte-vélos et les porte-voitures, les sacs pour l'eau et l'hiver, les sacs pour appareils photo, les étuis pour ordinateurs portables, les produits pour véhicules de loisirs, les galeries de toit et les sacs de sport et de voyage, entre autres. Le segment des produits spécialisés comprend deux catégories de produits : les équipements de travail et les chaînes à neige, ainsi que des groupes de produits tels que les boîtes à outils pour camionnettes et les chaînes à neige professionnelles et grand public. Les marques de la société sont Thule, Case Logic, Konig, UWS, TracRac et SportRac. Ses produits sont vendus aux détaillants, distributeurs et grossistes et disponibles dans plus de 130 pays. La société est une filiale du groupe Thule.