Thule propose une large gamme d’équipements permettant de faciliter le transport de matériels pour le sport et d’assurer un confort optimal pour les familles. Le groupe est leader mondial sur le marché des portes bagages avec environ 50% des parts de marchés. C’est le fer de lance de l’entreprise puisque cette activité représente 62% du chiffre d’affaires. Thule propose aussi des équipements adaptés aux véhicules de tourisme - camping-cars et caravanes - comme par exemple des tonnelles ou des porte-vélos (18% de l'activité). Les remorques pour transporter les enfants et les animaux comptent pour 11% des ventes et enfin la branche bagages et sacs totalise 9% des ventes.

Le groupe est présent sur quatre activités (source : Thule Group)

Thule est un acteur très ancré en Europe puisque le Vieux continent représente 66,1% du chiffre d’affaires (dont 3,3% dans le pays d’origine, la Suède). Cette part est encore plus significative dans la spécialité des équipements pour véhicules de tourisme ou Thule est incontestablement le leader européen. L’entreprise dispose aussi de positions importantes en Amérique du Nord (28,2% des ventes). Le reste du monde ne compte que pour 5,8% du total.

Outre la réputation de ses produits appréciés pour leur qualité et leur résistance, l’une force majeure de Thule repose dans sa capacité à avoir des positions de leader sur ses marchés adressables, à l’exception de l’activité des sacs et bagages, où il n’est qu’un petit acteur du marché. Cette position de leader est un avantage concurrentiel essentiel dans le secteur des équipements de voyage où la concurrence est féroce. Également, Thule surfe sur un marché en vogue : celui du voyage aventure. Les produits du groupe rendent plus facile la préparation d’une escapade où du gros matériel est nécessaire. Ainsi, il ne suffit plus d’avoir une voiture spacieuse mais d’avoir du matériel sophistiqué qui optimise l’espace et le transport.

Les chiffres financiers de Thule illustrent l’évolution vers ce nouveau modèle de voyage. Le chiffre d’affaires a plus que doublé depuis l’introduction en bourse en 2014 pour s’établir à 10,1 Mds SEK en 2022. Cet effet de taille a permis d'accroître les marges de façon considérable. La marge d’exploitation est passée de 14,6% en 2014 à 22,5% en 2021. L’envolée des prix des matières premières, des coûts de l’énergie et les difficultés rencontrées sur chaînes d’approvisionnement ont fait baisser la rentabilité en 2022, avec une marge d’exploitation de 16,8%.

Fort de ces événements, la valeur a bénéficié de la période postérieure aux confinements qui a été marquée par une envolée de la demande en équipements pour les voyages au grand air. Le chiffre d’affaires avait augmenté de 47,6% entre 2019 et 2021 et le cours de bourse avait plus que doublé, pour s’établir à de niveaux de valorisation records. Pourtant, depuis début 2022, le cours n’a plus fait que baisser. Avec une perte qui dépasse les 50%, les investisseurs se montrent toujours soucieux des chaînes d’approvisionnement qui perturbent le groupe. Les marges et par conséquent les bénéfices devraient être impactés cette année avant que la situation retrouve un niveau normal en 2024. D'autre part, le manque de régularité concernant la génération de free cash flow ne rassure pas. Bien qu’ils soient élevés (la marge de free cash flow oscille depuis 2014 entre 6% pour la pire année et 18,4% pour la meilleure), ils n’augmentent pas sur la période.

Compte de résultat (source : Zonebourse.com)

Pourtant, les objectifs à 2030, bien que lointains, sont ambitieux et ont été récemment rehaussés. Le groupe vise des revenus de 20 Mds SEK, une marge d’EBIT supérieure à 20% et un taux de distribution des bénéfices au-delà de 75%. Le groupe est valorisé 26,5 fois ses profits de cette année compte tenu de la relative faiblesse de l’exercice en cours, mais seulement 18,4 fois ses bénéfices 2025, un niveau inférieur à l’historique du groupe. D’autre part, les prévisions de long terme ne sont pour l'instant pas intégrées dans les cours.

Objectifs à 2030 (source : Thule)

La société qui dispose de grands fonds suédois à son capital est bien positionnée sur ses marchés respectifs, et les produits sont appréciés du grand public. Thule est bien gérée, et bien que certains éléments du compte de résultats laissent à désirer, l’ensemble est robuste et solide. Ceci permet à la société de voir grand et de voir loin avec des objectifs tout à fait réalisables portés à 2030.