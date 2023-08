Thunder Gold Corp. est une petite société d'exploration basée au Canada. La société se concentre sur la découverte d'or au Canada. Le projet aurifère Tower Mountain est situé à environ 40 kilomètres (km) au nord-ouest de la ville portuaire de Thunder Bay, en Ontario. La société détient une participation de 100 % dans la propriété de cuivre-argent Okohongo, située dans le nord-ouest de la Namibie. La propriété de cuivre-argent d'Okohongo comprend un permis de prospection exclusif, EPL7071, englobant environ 13 825 hectares. La société détient également des intérêts dans d'autres propriétés minières en phase de démarrage, notamment la propriété de cuivre-argent de Far Lake, les intérêts en redevance du projet aurifère de Pickle Lake, le projet or-antimoine de Startrek, le projet Cu-Ni-PGE de Seagull/Disraeli et les projets Iris Lake/Vanguard. La propriété de cuivre-argent Far Lake est située à environ 80 km au nord-ouest de Thunder Bay, en Ontario. Les propriétés aurifères de Pickle Lake consistent en quatre ensembles de claims dans la région de Pickle Lake, en Ontario.

Secteur Sociétés minières intégrées