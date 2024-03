Thunder Gold Corp. est une petite société d'exploration basée au Canada, qui se concentre sur la découverte d'or au Canada. Sa propriété Tower Mountain Gold est située à cinq kilomètres de l'autoroute transcanadienne, à 50 km à l'ouest de Thunder Bay, en Ontario. La propriété se trouve dans la ceinture de roches vertes Shebandowan de l'Archéen tardif, un district aurifère émergent dans le nord-ouest de l'Ontario. La propriété comprend des terrains non brevetés et brevetés totalisant 2 533 hectares. La propriété aurifère PEN (PEN) est située à plus de 275 km au nord-est de Thunder Bay, en Ontario, et à moins d'un km à l'est de Geraldton. PEN est une nouvelle opportunité d'exploration située à quatre kilomètres au nord du projet Greenstone d'Equinox. Sa propriété Seagull PGE (Seagull) consiste en 349 claims miniers à cellule unique, totalisant 7 370 hectares. La propriété Seagull est située au nord du lac Supérieur, dans les roches mésoprotérozoïques de la Province Sud du Bouclier canadien. Ses autres propriétés comprennent Dor-Wit, Okohongo, Far Lake, Shebandowan et Startrek.

Secteur Or