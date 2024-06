Thunder Software Technology Co. est un fournisseur de plates-formes de systèmes d'exploitation de terminaux mobiles intelligents et de technologies de plates-formes. La société est principalement engagée dans la recherche, le développement et la vente de systèmes d'exploitation de terminaux mobiles intelligents, ainsi que dans la fourniture de services techniques connexes, de produits logiciels et de solutions d'intégration de logiciels et de matériel. Les produits et services de la société sont utilisés dans les terminaux intelligents de l'Internet des objets (IOT), y compris les téléphones intelligents, les systèmes de véhicules intelligents et le matériel intelligent, entre autres. L'entreprise exerce ses activités en Chine, en Europe, en Amérique et au Japon, entre autres.

Secteur Logiciels