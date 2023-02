Idemitsu Kosan, le deuxième plus grand raffineur de pétrole du Japon, recevra également un paiement de redevance basé sur le prix et le volume du charbon qui sera vendu à partir d'Ensham en 2023 et 2024, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Sungela est détenue à 75 % par Thungela Resources, les 12,5 % restants étant détenus par Mayfair Corporations Group et Audley Energy Ltd, a précisé Idemitsu.

(1 $ = 1,4158 dollars australiens)