La BC de Thurgovie célèbre ses 150 ans d'existence par de solides résultats

Zurich (awp) - La Banque cantonale de Thurgovie (TKB), qui a célébré ses 150 ans d'activité, a enregistré l'année dernière des résultats en forte hausse à tous les niveaux. Grâce à cette performance, l'établissement va augmenter la rétribution de ses actionnaires et au canton. Les perspectives pour 2022 sont toutefois plus timorées.

La TKB a vu ses deux piliers de revenus progresser en 2021. L'activité hypothécaire a ainsi enregistré des volumes de prêts en hausse de 5,7% à 21,7 milliards de francs suisses, une performance réalisée en dépit du renchérissement des prix de l'immobilier dans le canton oriental, a détaillé l'établissement jeudi dans un communiqué.

Les opérations d'intérêt ont quant à elles bénéficié du relèvement du seuil d'exemption par la Banque nationale suisse (BNS) et de faibles correctifs pour risques de crédits. Le résultat net de cette activité a progressé de 4,5% à 260,5 millions de francs suisses.

Au total, la banque a réalisé un produit d'exploitation en hausse de 7,2% à 366,1 millions de francs suisses, alors que les charges n'ont crû que de 2,7% à 168,8 millions. Il en résulte un résultat opérationnel de 182,6 millions, en croissance de 9,8% comparé à 2020.

La TKB a bouclé l'année sur un bénéfice net de 145,6 millions de francs suisses (+4,7%), le "meilleur de son histoire".

Elle a aussi profité d'un important afflux d'argent nouveau, qui a atteint 1,3 milliard (+23,4%) et faisant gonfler les avoirs sous gestion à 23,2 milliards (+10,6%).

Dans la foulée, le dividende a été relevé de 10 centimes à 3,10 francs suisses par bon de participation. En tenant compte des impôts versés par la banque, le canton reçoit au total 70 millions de francs suisses.

La direction se veut cependant prudente pour la nouvelle année, tablant sur un résultat net en repli, sans plus de détail. La banque cite la faiblesse des taux d'intérêt et les incertitudes liées à la pandémie et l'évolution des Bourses comme raison de ces perspectives plus timorées. Le lancement d'un service d'hypothèques en ligne et la modernisation des succursales va peser sur les coûts.

