Zurich (awp) - La Banque cantonale de Thurgovie (TKB) vu son activité progresser au premier semestre, à la faveur du retour des taux d'intérêt en terrain positif, tandis que le volume des crédits a dépassé la marque symbolique des 25 milliards de francs suisses. Le bénéfice net s'est amélioré de 7% et l'établissement prévoit pour cette année des résultats en hausse.

Entre janvier et juin, les recettes d'exploitation ont progressé de 17,1% à 216,8 millions de francs suisses et le résultat d'exploitation a crû de 22,5% à 117,8 millions, écrit l'établissement de Suisse orientale jeudi dans un communiqué. Celui-ci dégage un bénéfice net en hausse de 7,1% à 80,5 millions.

De leur côté, les charges d'exploitation se sont alourdies de 9,4% à 93,6 millions de francs suisses, les salaires progressant de 5,6% en raison de la hausse des effectifs.

Le résultat brut des opérations d'intérêt a progressé de 14% à 149 millions, grâce à la croissance des prêts et à la hausse des taux d'intérêt. Celui des commissions et prestations de services s'est contracté de 0,7% à 36,7 millions et celui du négoce a bondi de 58,9% à 29,1 millions, grâce aux activités de devises.

Les crédits hypothécaires ont crû de 2,1% à 23, 6 milliards de francs suisses, tandis que le volume total des crédits a progressé de 2% à 25,1 milliards, dépassant pour la première fois la marque symbolique des 25 milliards. L'afflux d'argent a atteint 1,2 milliard, pour une masse sous gestion de 24,6 milliards, en hausse de 7%.

Au chapitre des perspectives, la TKB prévoit pour cette année des résultats meilleurs qu'en 2022.

