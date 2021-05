TKB: Roman Brunner sera le future président du conseil de banque

Zurich (awp) - Comme prévu, le conseil de banque de la Banque cantonale de Thurgovie (TKB) sera présidé dès la mi-2022 par Roman Brunner. Le Grand conseil thurgovien a procédé mercredi à son élection.

Juriste et expert fiscal, M. Brunner fait partie du conseil de banque depuis mi-2020. Depuis un an, il dirige en plus la société Huwa Finanz- und Beteiligungs AG. Il succédera à René Bock qui avait annoncé son intention de quitter l'organe de surveillance l'an prochain. Comme annoncé en avril dernier, le vice-président Urs Saxer quittera le conseil de banque en septembre.

Le parlement cantonal a par ailleurs élu deux nouveaux membres du conseil de banque: Albert Koller et Jeanine Huber-Maurer.

tv/tp/rp/al