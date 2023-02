JPMorgan relève Thyssenkrupp à 'neutre' et vise 5,90 euros

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - La banque américaine JPMorgan a relevé de "sous-pondérer" à "neutre" Thyssenkrupp après ses résultats trimestriels et a relevé son objectif de cours de 5,70 à 5,90 euros. Dans une étude publiée mercredi, l'analyste Dominic O'Kane a expliqué que les opportunités et les risques du groupe industriel semblaient désormais mieux équilibrés. Il ne voit toutefois pas de signes d'une nette amélioration des indicateurs financiers et les éléments clés de la nouvelle stratégie de l'entreprise dépendent de la bonne volonté des marchés et de la conjoncture. Si les attentes de la direction concernant une reprise économique au second semestre, la fin du déstockage de l'acier européen, la résistance de l'activité automobile et la vente d'activités se concrétisent, l'action aurait un potentiel de hausse plus clair./gl/zb

Publication de l'étude originale : 14.02.2023 / 21:26 / GMT Première diffusion de l'étude originale : 15.02.2023 / 00:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - les nouvelles des traders de dpa-AFX

-----------------------