Thyssenkrupp : Oddo BHF initie une couverture à neutre

Oddo BHF initie une couverture de thyssenkrupp avec une opinion 'neutre' et un objectif de cours de 12 euros, estimant que 'le marché semble avoir intégré la parfaite exécution de la stratégie (+15% en VE/EBITDA par rapport aux pairs) et les catalyseurs'.



Le bureau d'études reconnait que la mise en oeuvre de la stratégie 'Focus, Improve, Scale' devrait permettre au groupe industriel allemand d'atteindre ses objectifs à moyen terme (marge d'EBIT ajusté de 4-6% contre 1,8% sur cinq ans).



'D'ici là, le FCF bien que positif (contre -1,3 milliard d'euros en 2020-21) devrait pâtir de la comparaison avec ses pairs (rendement de FCF en 2022-23 de 7% contre plus de 15%)', prévient cependant l'analyste en charge du dossier.



