De Nora annonce la cotation de thyssenkrupp nucera à Francfort

(Alliance News) - Industrie De Nora Spa a annoncé lundi que thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA et thyssenkrupp AG ont fait part au marché de leur intention de procéder à la cotation des actions de thyssenkrupp nucera sur le marché réglementé Prime Standard de la Bourse de Francfort.

De Nora détient actuellement 34 % de thyssenkrupp nucera, tandis que la majorité appartient à thyssenkrupp AG.

L'offre et la cotation des actions de thyssenkrupp nucera - sous réserve des conditions du marché - devraient être achevées avant les vacances d'été.

Il est également prévu, explique l'entreprise, que l'offre porte principalement sur des actions ordinaires nouvellement émises à la suite d'une augmentation de capital. Le produit de l'offre de souscription est estimé à environ 500 à 600 millions d'euros et "sera utilisé pour soutenir la forte croissance des activités de thyssenkrupp nucera dans le domaine de la technologie de l'électrolyse de l'eau alcaline (AWE)".

La voie tracée reflète les évaluations de De Nora et de thyssenkrupp AG visant à identifier la meilleure solution pour thyssenkrupp nucera afin d'exploiter les opportunités de développement significatives offertes par le marché de l'hydrogène vert.

Paolo Dellachà, directeur général de De Nora et vice-président du conseil de surveillance de

thyssenkrupp nucera, a déclaré : "Nous sommes fermement déterminés à poursuivre notre partenariat stratégique avec thyssenkrupp nucera. La combinaison des technologies de De Nora et de thyssenkrupp nucera avec notre capacité de fabrication de composants AWE peut jouer, et joue déjà, un rôle clé dans la transition vers l'énergie durable. Une éventuelle introduction en bourse de thyssenkrupp nucera est une étape stratégique pour soutenir la croissance attendue et renforcer notre position de leader technologique.

Industrie De Nora a clôturé dans le vert vendredi, en hausse de 5,5 %, à 21,00 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

