(Alliance News) - Industrie De Nora Spa a annoncé mercredi qu'elle avait clôturé l'année 2023 avec des revenus de 856 millions d'euros, contre 853 millions d'euros l'année précédente.

Cela reflète principalement la croissance rapportée par le segment d'activité Transition énergétique de 140 % en glissement annuel, qui a plus que triplé le GW des technologies réalisées, la croissance de la ligne de produits Water Technologies Systems de 17 % et la stabilité substantielle du segment d'activité Technologies des électrodes - en hausse de 2 % à taux de change constants -, qui a plus que compensé la normalisation de la ligne Piscines.

Le bénéfice net est passé de 90 millions d'euros à 230 millions d'euros et cette évolution reflète principalement un revenu total non récurrent de 133 millions d'euros, lié à la cotation de l'entreprise associée thyssenkrupp nucera à la Bourse de Francfort et, en particulier, à la réduction du pourcentage de participation de De Nora dans thyssenkrupp nucera et à la plus-value résultant de l'exercice de l'option de surallocation (greenshoe).

L'EBITDA ajusté est tombé de 191 millions d'euros à 171 millions d'euros, mais la marge devrait être de 20 % - contre 22 % en 2022 - ce qui est supérieur aux prévisions de 18 % à 19 %.

La position financière nette au 31 décembre 2023 fait apparaître une trésorerie nette de 68 millions d'euros, en amélioration par rapport aux 51 millions d'euros au 31 décembre 2022. En particulier, la génération de trésorerie par les opérations et le produit de 26,4 millions EUR de l'exercice de la greenshoe liée au processus de cotation de thyssenkrupp nucera, dont De Nora détient 25,85% du capital à ce jour, ont plus que compensé les investissements de la période de plus de 100 millions EUR, la distribution du dividende de 24 millions EUR et le début du programme de rachat de 17 millions EUR.

Paolo Dellachà, CEO de De Nora, a déclaré : "Les résultats positifs obtenus en 2023, présentés aujourd'hui sous forme préliminaire, avec un chiffre d'affaires en croissance de 4% à taux de change constants et une solide rentabilité opérationnelle, confirment une fois de plus la validité et la résilience de notre modèle d'entreprise, qui allie innovation technologique et durabilité. Le développement de l'activité Transition énergétique, qui a enregistré une croissance de 140% de son chiffre d'affaires, se poursuit."

"De Nora dispose de 1 GW de technologie dédiée à la production d'hydrogène vert en 2023, soit plus du triple de la production de 2022. Le carnet de commandes de la division Transition énergétique, qui s'est récemment enrichi d'une nouvelle commande de thyssenkrupp nucera pour un projet de plus de 700 MW en Suède, soutient les prévisions de croissance de l'activité dans les années à venir."

L'action d'Industrie De Nora est en hausse de 1,0 % à 14,88 euros par action.

