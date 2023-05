De l'hydrogène vert pour de l'acier vert : Steinmeier visite des entreprises

DUISBURG/OBERHAUSEN (dpa-AFX) - Le président allemand Frank-Walter Steinmeier visite mardi deux entreprises dans la Ruhr. L'accent est mis sur la transformation climatiquement neutre de l'industrie, dans laquelle l'hydrogène vert doit jouer un rôle central.

Chez Thyssenkrupp, le plus grand producteur d'acier d'Allemagne, à Duisbourg, le chef d'État veut s'informer sur un projet d'usine de production d'acier qui devrait être mise en service à partir de fin 2026. L'installation dite de réduction directe, d'un coût de plus de deux milliards d'euros, fonctionnera plus tard avec de l'hydrogène produit sans impact sur le climat et permettra ainsi de produire de l'acier "vert". Dans l'installation, l'hydrogène produit sans impact sur le climat peut remplacer le charbon et le coke utilisés dans les hauts fourneaux classiques pour extraire l'oxygène du minerai de fer. Steinmeier se fait également montrer un haut fourneau classique et un train de laminage.

M. Steinmeier se rendra ensuite chez Air Liquide, une entreprise de gaz industriels située à Oberhausen, pour s'informer sur une installation de production d'hydrogène, appelée électrolyseur. L'installation, conçue en collaboration avec Siemens Energy, est déjà en construction et devrait être mise en service en septembre. Elle devrait produire 2900 tonnes d'hydrogène vert par an en utilisant de l'électricité produite à partir d'eau sans impact sur le climat. L'installation doit être raccordée à un pipeline d'hydrogène existant d'Air Liquide. Air Liquide exploite un réseau de transport d'hydrogène d'environ 200 kilomètres sur le Rhin et la Ruhr. A la fin de l'année dernière, un pipeline de raccordement à Thyssenkrupp, à Duisbourg, avait déjà été achevé.