Habeck compte sur l'approbation de la demande pour l'usine d'acier vert cet été

DUISBURG (dpa-AFX) - Le ministre allemand de l'Economie Robert Habeck (Verts) s'est montré confiant quant à l'approbation formelle par la Commission européenne, cet été, d'une demande de plusieurs milliards d'euros pour une usine de production d'acier vert à Duisbourg. "Nous y arriverons cet été", a déclaré Habeck mercredi à Duisbourg lors d'une manifestation devant des milliers d'ouvriers de Thyssenkrupp. Il a confirmé les informations du directeur du syndicat IG Metall, Jürgen Kerner, selon lesquelles la Commission européenne était en principe d'accord avec la demande prévue par l'Etat fédéral et le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie d'un montant total de deux milliards d'euros.

L'installation de réduction directe prévue, qui permettrait de produire de l'acier de manière plus respectueuse du climat, coûte nettement plus de deux milliards d'euros. Le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et l'État fédéral veulent exiger un total d'environ deux milliards d'euros pour le projet. L'autorisation définitive de la Commission européenne en matière d'aides d'État n'a cependant pas encore été donnée.

"Lundi matin, nous avons reçu un document écrit de Bruxelles disant : "Nous voulons que les deux milliards soient dépensés, nous donnons l'assurance qu'ils peuvent être dépensés"", a déclaré Habeck. La balle est désormais dans le camp des penalties. "La seule chose qui manque maintenant, c'est le coup de pied dans le ballon". Cela signifie, selon lui, qu'une décision de groupe doit être prise. "Pour qu'elle tombe, il manque encore un peu de discussion sur les petits caractères". Politiquement, tout est fait pour que cette décision soit prise et puisse être prise, a-t-il souligné. Il s'agit de transformer l'industrie. "Et pas n'importe où, mais ici".

IG Metall avait appelé à cette journée d'action. Le syndicat a annoncé un nombre de participants d'environ 12 000. Les représentants syndicaux ont exigé une approbation rapide de la revendication prévue. Des milliers d'emplois seraient sinon en jeu. Thyssenkrupp, le plus grand producteur d'acier d'Allemagne, veut mettre en service cette grande installation fin 2026. La construction n'a pas encore commencé. Elle peut fonctionner à l'hydrogène au lieu du charbon et économiser ainsi de grandes quantités de dioxyde de carbone./tob/DP/ngu