Installation d'acier vert : le ministère s'attend à une autorisation dans les prochaines semaines

BERLIN/DUISBURG (dpa-AFX) - La procédure d'aide de plusieurs milliards d'euros pour la construction d'une aciérie plus respectueuse du climat chez Thyssenkrupp à Duisbourg progresse, selon le ministère allemand de l'Économie. La Commission européenne et le ministère se sont mis d'accord ces derniers jours sur les paramètres centraux pour l'autorisation de l'aide pour le projet "tkH2steel", a-t-on appris mardi dans les milieux du ministère. Il s'agit d'une étape centrale de la procédure. "Les bases de la décision d'autorisation sont ainsi clairement définies", a-t-on indiqué, "ce qui crée également la sécurité de planification nécessaire pour Thyssenkrupp". L'autorisation finale de la Commission en matière d'aides d'État devrait être donnée dans les prochaines semaines.

Thyssenkrupp, le plus grand producteur d'acier d'Allemagne, veut construire à Duisbourg une usine de réduction directe et des installations connexes pour un coût nettement supérieur à deux milliards d'euros. Elle devrait fonctionner avec de l'hydrogène produit de manière climatiquement neutre et réduire ainsi massivement les émissions de gaz à effet de serre lors de la production d'acier. Le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et l'État fédéral souhaitent financer le projet à hauteur d'environ deux milliards d'euros. L'autorisation de la Commission européenne en matière d'aides d'État n'a toutefois pas encore été donnée. La grande installation doit être mise en service fin 2026. La construction n'a pas encore commencé.

Des milliers d'ouvriers sidérurgistes de Thyssenkrupp veulent manifester mercredi à Duisbourg pour réclamer des milliards. Ils avaient reproché au gouvernement fédéral de ne pas s'engager suffisamment en faveur de l'approbation des aides. Le ministre fédéral de l'économie Robert Habeck (Verts) et le ministre-président de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie Hendrik Wüst (CDU) veulent également participer à cette "journée d'action" à l'appel d'IG Metall. Habeck avait réaffirmé la semaine dernière son soutien au projet.

En Allemagne, trois autres producteurs d'acier veulent construire de telles installations. L'entreprise Salzgitter a déjà reçu une demande de paiement d'un milliard d'euros./tob/DP/mis