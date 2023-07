BRUXELLES/DUISBURG (dpa-AFX) - La Commission européenne a ouvert la voie à un projet phare de l'industrie sidérurgique allemande pour la protection du climat : l'Etat fédéral et le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie peuvent soutenir Thyssenkrupp dans la mise en place d'une production d'acier vert plus respectueuse du climat à Duisbourg avec un montant total pouvant atteindre deux milliards d'euros. Le plus grand producteur d'acier allemand veut y remplacer un haut fourneau classique, qui produit beaucoup de dioxyde de carbone nuisible au climat, par une installation dite de réduction directe. L'installation devrait ensuite utiliser de l'hydrogène renouvelable. La Commission a publié jeudi à Bruxelles l'autorisation de l'aide, attendue depuis des mois.

Ministère : le plus grand projet de décarbonisation à ce jour

Il s'agit du plus grand projet de décarbonisation en Allemagne à ce jour, a souligné le ministère allemand de l'Economie. "C'est un vrai bon jour, qui montre que l'Allemagne, pays industriel, a un avenir vert", a déclaré le ministre de l'Économie Robert Habeck (Verts) en marge de son voyage en Inde à New Delhi. Le projet prouve également "la fidélité au site des industries à forte consommation d'énergie, qui disent vouloir rester en Allemagne, nous voulons nous transformer ici". Habeck a souligné qu'avec ce projet, on donnait également "un coup de pouce supplémentaire" à l'économie de l'hydrogène en Allemagne et en Europe.

La nouvelle installation devrait être mise en service fin 2026 et fonctionnera dans un premier temps au gaz naturel. À partir de 2029, elle fonctionnera à l'hydrogène et réduira ainsi considérablement les émissions de gaz à effet de serre lors de la production d'acier. Le terrain est déjà préparé, mais la construction elle-même n'a pas encore commencé. Elle sera réalisée par le constructeur d'installations SMS Group, basé en Rhénanie du Nord-Westphalie, pour un montant de 1,8 milliard d'euros.

Investissements propres de Thyssenkrupp : près d'un milliard d'euros

Thyssenkrupp veut investir près d'un milliard d'euros en fonds propres, comme l'entreprise l'a indiqué jeudi. Environ 13 000 personnes travaillent à Duisbourg pour la division acier de Thyssenkrupp. Selon des informations antérieures, l'entreprise veut également remplacer les trois autres hauts fourneaux de son aciérie par des installations de réduction directe dans les années à venir. Au plus tard en 2045, la production d'acier de Thyssenkrupp devrait être totalement neutre pour le climat.

Dans l'installation, l'hydrogène renouvelable remplace le charbon et le coke utilisés dans les hauts fourneaux classiques pour extraire l'oxygène du minerai de fer. Contrairement aux hauts-fourneaux, les installations de réduction directe ne produisent pas de fonte brute liquide, mais de l'éponge de fer solide. Pour que celle-ci puisse être transformée en acier, elle doit d'abord être fondue. Cela doit se faire dans deux fondoirs. La fonte peut ensuite être transformée selon les méthodes habituelles.

Un grand soulagement

Bien que la décision ait été attendue, toutes les parties concernées ont exprimé leur soulagement : le président du directoire de Thyssenkrupp Steel, Bernhard Osburg, a déclaré : "Nous pouvons ainsi démontrer, même au niveau international, que progrès, prospérité et protection du climat ne sont pas contradictoires". Jürgen Kerner, membre du comité directeur d'IG Metall, a qualifié la décision de "très bonne nouvelle pour les salariés de Thyssenkrupp et, au-delà, pour l'ensemble du site industriel allemand". Kerner est également vice-président du conseil de surveillance de la maison mère Thyssenkrupp.

"C'est une chance unique d'avoir des perspectives à long terme pour la création de valeur, la compétitivité internationale et le maintien de bons emplois", a déclaré le ministre-président de Rhénanie du Nord-Westphalie, Hendrik Wüst (CDU). La ministre de l'Économie de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Mona Neubaur (Verts) a parlé d'un "jour décisif" pour l'avenir du site sidérurgique de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, pour le maintien d'un secteur industriel clé et pour la sauvegarde de dizaines de milliers d'emplois. Le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie participe au projet à hauteur de 700 millions d'euros.

L'industrie sidérurgique responsable de fortes émissions de CO2

La production classique d'acier dans des hauts fourneaux à base de charbon produit de très grandes quantités de dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre. Selon des données antérieures, Thyssenkrupp Steel est responsable d'environ 2,5 pour cent des émissions de CO2 au niveau national, et l'industrie sidérurgique allemande d'environ sept pour cent. Selon l'entreprise, la nouvelle installation permettra d'économiser jusqu'à 3,5 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an. D'autres producteurs d'acier comme Salzgitter et ArcelorMittal veulent également construire des installations de réduction directe en Allemagne.

Aides à la construction d'installations et à l'achat d'hydrogène

Selon la Commission européenne, les aides accordées à Thyssenkrupp sont de deux ordres. D'une part, la construction et le montage de l'installation doivent être soutenus par des subventions pouvant atteindre 550 millions d'euros. Au début, il est prévu d'utiliser du gaz naturel pour l'exploitation, mais le gaz devrait être entièrement remplacé par de l'hydrogène renouvelable d'ici 2037 et ainsi être plus respectueux du climat.

Les 1,45 milliard d'euros restants de l'aide serviront à financer un mécanisme destiné à couvrir les coûts supplémentaires pendant les dix premières années d'exploitation de la nouvelle installation. Concrètement, il s'agit des coûts qui résulteraient de l'achat et de l'utilisation d'hydrogène renouvelable au lieu d'hydrogène produit avec peu de CO2.

De grandes quantités d'hydrogène sont nécessaires pour l'exploitation

Si la nouvelle installation fonctionne à l'hydrogène, Thyssenkrupp prévoit une consommation annuelle de 143 000 tonnes pour cette seule installation. Cette quantité a une teneur énergétique de près de 4,8 térawattheures. À titre de comparaison, l'Allemagne consomme actuellement environ 55 térawattheures d'hydrogène par an, produit principalement à partir de gaz naturel. Le gouvernement fédéral prévoit une forte augmentation de la demande d'hydrogène dans les années à venir. Il doit être produit principalement à l'aide d'électricité renouvelable à partir d'eau.

Thyssenkrupp veut se procurer le gaz nécessaire à sa nouvelle installation auprès de plusieurs fournisseurs. Depuis plusieurs années déjà, l'entreprise travaille à la mise en place d'une infrastructure de livraison, a-t-on appris. D'ici 2027, l'usine devrait être raccordée à un réseau d'hydrogène interrégional.