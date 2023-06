Le constructeur d'installations SMS enregistre une forte hausse des commandes

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - La transformation de l'industrie sidérurgique et métallurgique vers des processus de fabrication plus respectueux du climat ainsi qu'une bonne conjoncture en Inde et aux Etats-Unis ont permis au constructeur d'installations SMS 2022 de remplir son carnet de commandes. Les entrées de commandes ont augmenté de près de 32 pour cent pour atteindre 4,6 milliards d'euros, a indiqué l'entreprise familiale lundi à Düsseldorf. Le chiffre d'affaires a augmenté de 23 pour cent pour atteindre 3,1 milliards d'euros. Le résultat avant impôts a grimpé de 27 pour cent à 19 millions d'euros.

Pour l'année en cours, le groupe SMS compte sur de nouvelles commandes d'un volume pouvant atteindre 6 milliards d'euros. Ce chiffre comprend entre autres des commandes importantes pour deux installations dites de réduction directe pour une production d'acier plus respectueuse du climat dans le nord de la Suède et chez Thyssenkrupp à Duisbourg, pour un volume total de 2,8 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires devrait passer à plus de 3,5 milliards d'euros en 2023. Une nette amélioration du résultat est attendue.

SMS construit entre autres des trains de laminage et des installations de coulée pour l'industrie de l'acier et de l'aluminium. L'entreprise emploie environ 14 400 personnes dans le monde. L'ancien président du directoire Heinrich Weiss et d'autres membres de la famille en sont les propriétaires par le biais d'une fondation.