Le ministère confirme son engagement en faveur du projet d'acier vert à Duisbourg

BERLIN/DUISBURG (dpa-AFX) - Le ministère allemand de l'Économie a réaffirmé son soutien à la construction par Thyssenkrupp d'une usine de production d'acier respectueuse du climat à Duisbourg. Le projet "tkH2steel" revêt une grande importance pour la décarbonisation de l'industrie et l'avenir du site industriel allemand, a fait savoir le ministère lundi à Berlin. La visite du ministre fédéral de l'Économie Robert Habeck (Verts) au siège de l'entreprise à Essen et sur le site sidérurgique de Thyssenkrupp à Duisbourg, qui n'avait pas été annoncée officiellement auparavant, en était le prétexte. Au siège, Habeck a rencontré la direction, dirigée depuis le 1er juin par le nouveau président du directoire Miguel López. À Duisbourg, il devait rencontrer les représentants des travailleurs en fin d'après-midi.

Thyssenkrupp, le plus grand producteur d'acier d'Allemagne, veut mettre en service sa nouvelle grande installation de production de fer capable de produire de l'hydrogène fin 2026. Dans un premier temps, l'installation dite de réduction directe (DR) fonctionnera au gaz naturel, puis, à partir de fin 2027, avec de plus en plus d'hydrogène. Le coût du projet dépasse largement les deux milliards d'euros. Le Land et l'État fédéral veulent exiger un total d'environ deux milliards d'euros pour le projet. L'approbation de la Commission européenne n'a cependant pas encore été donnée.

Mi-mai, des représentants de haut rang des salariés de Thyssenkrupp avaient écrit une lettre ouverte à Habeck pour lui demander d'approuver la somme promise. Ils craignent qu'en cas d'échec du projet et d'autres projets d'acier vert, l'avenir de la division acier de Thyssenkrupp et de ses 27 000 employés soit en jeu.

Le ministère "continue de tenir clairement ses engagements et est en contact avec la Commission européenne", a-t-on indiqué à Berlin. "Nous sommes également en contact permanent avec les représentants de Thyssenkrupp Steel Europe et du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie". On veut rendre possible la demande d'environ deux milliards d'euros./tob/DP/jha