Signature d'une déclaration d'intention pour un projet de sous-marin avec l'Inde

MUMBAI (dpa-AFX) - Un protocole d'accord pour un projet de sous-marin de plusieurs milliards de dollars a été signé mercredi à Mumbai lors d'une visite du ministre de la Défense Boris Pistorius (SPD). Avec le protocole d'accord, les représentants de ThyssenKrupp Marinesystems (TKMS) et de l'entreprise de construction navale indienne Mazagon Dock Shipbuilders ont posé la première pierre pour la livraison d'un total de six sous-marins. Le volume potentiel d'une telle transaction a récemment été estimé à plus de cinq milliards d'euros. Actuellement, l'Inde dispose d'un sous-marin nucléaire et de 16 sous-marins conventionnels. Le gouvernement de New Delhi cherche un partenaire de coopération pour la production de six sous-marins sur place en Inde, mais n'a pas encore pris de décision /cn/DP/mis.