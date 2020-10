Thyssenkrupp : Liberty Steel confirme son offre

16/10/2020 | 12:16

Suite aux informations de Der Spiegel sur une offre de Liberty Steel pour le rachat de l'activité acier du groupe allemand Thyssenkrupp, le groupe indien confirme ce matin son offre.



Cette activité pourrait également intéresser le groupe indien Tata et le groupe suédois de sidérurgie SSAB a indiqué Der Spiegel.



Liberty Steel est une entreprise sidérurgique et minière mondiale dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à environ 15 milliards de dollars US et qui emploie 30 000 personnes dans plus de 200 sites sur quatre continents.



Le rapprochement des deux sociétés permettrait de créer un groupe solide bien placé pour relever les défis auxquels est confrontée l'industrie sidérurgique européenne indique la direction de Liberty Steel.



Les entreprises sont complémentaires en ce qui concerne les actifs, les lignes de produits, les clients et l'empreinte géographique rajoute le groupe indien.



