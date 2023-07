thyssenKrupp AG est un groupe industriel organisé autour de 6 pôles d'activités : - distribution de matériaux industriels (32,4% du CA) : métaux, alliages, minéraux, charbons et cokes, matériaux en plastique, etc. Le groupe propose également des services de traitement des matériaux, de gestion des processus de production, de logistique et de gestion de la chaîne d'approvisionnement, etc. ; - fabrication, installation et maintenance d'élévateurs (18,9%) : notamment ascenseurs, escaliers mécaniques et ponts aériens ; - production d'aciers plats au carbone (18,5%) ; - fabrication et vente de composants automobiles et industriels (16,3%) ; - construction de sites industriels (9,5%) : construction d'usines de produits chimiques et d'unités de production de ciment et de minerais. En outre, le groupe développe des activités de fabrication d'équipements miniers, de construction navale et de fabrication de systèmes d'automatisation industrielle ; - autres (4,4%). La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (28%), Etats-Unis (16,8%), Chine (7,2%) et autres (48%).

Secteur Acier