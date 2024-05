DORTMUND (dpa-AFX) - La croissance de l'activité hydrogène du spécialiste de l'électrolyse Thyssenkrupp Nucera, qui a connu une forte progression ces derniers temps, est en train de s'essouffler. En ce qui concerne les nouvelles affaires, l'entreprise appartenant au groupe industriel Thyssenkrupp a ressenti une réticence croissante à investir dans ce domaine. C'est pourquoi Nucera a abaissé mercredi, lors de la présentation des chiffres du deuxième trimestre, ses attentes en matière d'activité hydrogène pour l'exercice en cours et pour 2024/25. Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été concrétisées.

Le marché financier s'est montré surpris. L'action cotée au SDax a chuté de près de dix pour cent. Pour la Deutsche Bank, cette évolution n'est en revanche pas totalement inattendue. La baisse n'est toutefois pas prise en compte dans les estimations du consensus. Erwan Kerouredan de la banque d'investissement RBC s'est fait l'écho de ces propos, tout en saluant les progrès réalisés.

Thyssenkrupp a perdu plus de sept pour cent. Entre-temps, les titres sont presque tombés à leur plus bas niveau record. Le même jour, le groupe industriel a présenté des chiffres mitigés et a abaissé ses perspectives pour le chiffre d'affaires et le résultat du groupe en raison de la faiblesse de la conjoncture.

Thyssenkrupp Nucera a fait savoir qu'il y avait de plus en plus de retards dans les décisions finales d'investissement de nombreux clients potentiels. "Actuellement, nous observons en Europe et en Amérique du Nord un décalage entre les projets initialement prévus et les décisions d'investissement finales concernant les capacités d'électrolyse nécessaires", a commenté le directeur du secteur, Christoph Noeres. De nombreux investisseurs attendent en outre la mise en place d'obligations réglementaires. Noeres a également critiqué le rythme des promesses d'exigences et a exigé la suppression de tels "obstacles à l'investissement".

Au deuxième trimestre (fin mars), les entrées de commandes ont donc baissé de 42 pour cent pour atteindre 75,3 millions d'euros, l'activité hydrogène y contribuant à elle seule avec une baisse de 86 pour cent des nouvelles affaires. Nucera a abaissé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice en cours à 500 millions à 550 millions d'euros. Auparavant, l'entreprise avait prévu entre 600 et 700 millions. Pour le prochain exercice 2024/25, Nucera s'attend également à un chiffre d'affaires moins important que prévu : 700 à 800 millions d'euros sont désormais au menu, contre 850 à 950 millions initialement prévus. Et l'atteinte du seuil de rentabilité est également compromise pour le prochain exercice. Nucera veut seulement "s'en approcher".

Les perspectives plus faibles pour l'activité hydrogène se font également ressentir sur le chiffre d'affaires du groupe : L'entreprise a concrétisé ses prévisions pour l'année en cours et table sur 820 à 900 millions d'euros. Ce chiffre est inférieur aux attentes des analystes. Jusqu'à présent, Nucera avait envisagé une augmentation moyenne à deux chiffres. Des coûts de démarrage élevés pour la montée en puissance de l'activité hydrogène devraient entraîner une perte avant intérêts et impôts (Ebit) de l'ordre de plusieurs dizaines de millions d'euros, a confirmé Nucera.

Au deuxième trimestre, l'entreprise a poursuivi sa croissance. Le chiffre d'affaires a augmenté de onze pour cent pour atteindre 168 millions d'euros, a encore indiqué l'entreprise. Les investissements dans le développement de l'électrolyse de l'eau ont entraîné une perte avant intérêts et impôts (Ebit) de 10,6 millions d'euros au cours du trimestre, contre un bénéfice de 2,3 millions l'année précédente. Grâce à un meilleur résultat financier, le résultat négatif s'est établi à 7,2 millions d'euros, contre un bénéfice de 3,6 millions un an plus tôt. Les analystes espéraient de meilleurs chiffres /nas/ngu/jha/.