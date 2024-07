Le groupe allemand Thyssenkrupp Nucera, spécialisé dans l'électrolyse, voit sa croissance s'essouffler de plus en plus. Les clients sont de plus en plus réticents à investir dans l'"hydrogène vert", notamment parce que les conditions de régulation et de revendication ne sont toujours pas claires. L'entreprise, qui fait partie du groupe industriel Thyssenkrupp, a donc supprimé vendredi soir après la clôture de la bourse ses prévisions de chiffre d'affaires et de résultat pour l'activité hydrogène pour le prochain exercice 2024/25 (à fin septembre).

"Malheureusement, les facteurs de ralentissement connus, tels que les incertitudes en matière de réglementation et de demande, n'ont pas perdu de leur force négative", a commenté le président du groupe Werner Ponikwa. Des progrès sont certes visibles du côté de la réglementation, mais ils ne sont pas encore suffisants pour relancer la dynamique d'investissement. "Il en résulte de nouveaux retards de nouveaux projets côté clients".

Sur le marché boursier, le titre a été sanctionné lundi matin - il a chuté de plus de six pour cent pour atteindre un plus bas record. Ainsi, la banque Metzler a supprimé sa recommandation d'achat pour Nucera. Il est décevant que le créneau du spécialiste de l'hydrogène - la décarbonisation dans le secteur industriel - perde à nouveau des plumes, écrit l'analyste Guido Hoymann. Dans le sillage de Nucera, l'action Thyssenkrupp a perdu près d'un pour cent.

Dernièrement, Thyssenkrupp Nucera avait annoncé un chiffre d'affaires de 700 à 800 millions d'euros pour 2024/25 pour son activité d'électrolyse alcaline de l'eau (AWE). Mi-mai, à l'occasion de la publication des résultats du deuxième trimestre, l'entreprise avait déjà revu à la baisse ses perspectives pour cette activité qui connaissait auparavant une croissance rapide, tant pour l'exercice en cours que pour l'exercice à venir.

L'entreprise avait alors déjà critiqué l'écart en Europe et en Amérique du Nord entre les projets initialement prévus et les décisions finales d'investissement. Nucera a également critiqué le rythme des promesses d'achat et a appelé à la suppression de ces "obstacles à l'investissement".

En revanche, l'entreprise progresse dans la réduction des commandes existantes et, selon des calculs préliminaires, elle a fait mieux que prévu par le marché au troisième trimestre. Le chiffre d'affaires du groupe a ainsi augmenté de plus d'un quart pour atteindre 236 millions d'euros. Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) a baissé de six millions à un million d'euros. Nucera investit actuellement beaucoup d'argent dans la montée en puissance de son activité hydrogène, ce qui pèse sur les résultats. Les analystes s'attendaient en moyenne à une perte d'exploitation.

Pour l'exercice en cours, l'entreprise a donc confirmé ses prévisions et s'attend toujours à un chiffre d'affaires de 820 millions à 900 millions d'euros ainsi qu'à une perte d'exploitation de l'ordre de plusieurs dizaines de millions d'euros. La prévision de chiffre d'affaires de 500 à 550 millions d'euros pour l'activité hydrogène a également été confirmée.

L'entreprise présentera son bilan complet pour le troisième trimestre le 13 août /nas/mne/mis.