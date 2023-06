Thyssenkrupp devrait envisager la vente de sa division défense à des acteurs industriels - IG Metall

Par Tom Käckenhoff

Les dirigeants devraient "garder un œil sur les investisseurs industriels", a déclaré IG Metall dans un document syndical vu par Reuters, ajoutant que bien que le syndicat reste ouvert à une vente totale ou partielle de l'entreprise, les options devraient également inclure le maintien de la division.

Thyssenkrupp étudie actuellement des options pour Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS), qui construit des sous-marins et des frégates, avec des scénarios allant d'une éventuelle scission à une coentreprise avec un rival.

IG Metall, le plus grand et le plus puissant des syndicats allemands, a déclaré le mois dernier qu'il mettrait en place un comité pour participer aux négociations de vente, et une première réunion avec les dirigeants de TKMS est prévue pour le 22 juin, selon le document.

Des sources ont déclaré à Reuters que les partenaires industriels potentiels de TKMS étaient le groupe néerlandais Damen et le suédois Saab, tandis que des sociétés de capital-investissement, dont Carlyle, sont également intéressées.

En soulignant des revendications telles que la protection des emplois et des sites, IG Metall a déclaré qu'il ne devrait pas y avoir de démantèlement de TKMS en cas de vente, ajoutant que toute cession ne pourrait avoir lieu qu'avec l'accord des représentants des travailleurs.