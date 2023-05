Thyssenkrupp : en recul après ses résultats de 2e trimestre

thyssenkrupp perd près de 2% à Francfort, après l'annonce par le groupe industriel allemand d'une perte nette part du groupe de 223 millions d'euros au titre de son deuxième trimestre comptable (clos fin mars), contre un profit de 565 millions un an auparavant.



Il a vu son EBIT ajusté presque divisé par quatre à 205 millions, pour des revenus en repli de 5% à 10,1 milliards, 'dans un environnement difficile avec la persistance de prix de l'énergie et d'une inflation élevés', et des prises de commandes en chute de 25% à 10,2 milliards.



Néanmoins, thyssenkrupp indique anticiper désormais un free cash-flow avant M&A légèrement positif pour l'ensemble de l'exercice en cours (et non plus 'au moins à l'équilibre'), tout en confirmant ses autres objectifs.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.