thyssenkrupp : baisse de 39% du résultat net au 3e trimestre

thyssenkrupp publie un résultat net part du groupe en baisse de 39% à 76 millions d'euros au titre de son troisième trimestre 2021-22, soit 0,12 euro par action, malgré un EBIT ajusté presque triplé à 721 millions d'euros.



Dans un environnement de marché difficile, le conglomérat industriel allemand a vu son chiffre d'affaires s'améliorer de 26% à 11 milliards d'euros sur la période d'avril à juin, tandis que ses prises de commandes ont augmenté de 13% à dix milliards.



Il explique que ses performances ont été soutenues par ses activités services de matériaux et acier Europe, alors que les problèmes persistants de la chaîne logistique et les coûts plus élevés ont plombé les technologies automobiles et les composants industriels.



'Malgré l'incertitude persistante quant à l'évolution future de l'environnement géopolitique et macroéconomique et la capacité limitée associée à prévoir les effets de manière fiable', thyssenkrupp réitère ses prévisions de ventes et de bénéfices pour 2021-22.



