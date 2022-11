thyssenkrupp : prudent sur ses prévisions avec l'économie

thyssenkrupp a fait état jeudi de résultats en nette amélioration au titre de son exercice 2021/2022, sous l'effet de ses hausses de prix, mais déclaré prévoir des performance en baisse sur son nouvel exercice du fait de la dégradation actuelle du contexte économique.



Le groupe industriel allemand indique avoir enregistré une hausse de 12% de ses prises de commandes, à 44,3 milliards d'euros, sur l'ensemble de l'exercice fiscal clos fin septembre.



Son chiffre d'affaires annuel s'est quant à lui amélioré de 21% à 41,1 milliards d'euros, pour un bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) ajusté presque triplé à 2,1 milliards d'euros.



A 1,2 milliard d'euros, le résultat net repasse lui dans le vert, à comparer avec une petite perte de 25 millions d'euros à l'issue du précédent exercice.



Dans son communiqué, le groupe explique avoir bénéficié de hausses de prix 'significatives', notamment sur les prix de l'acier, qui lui ont permis de gonfler ses revenus et d'améliorer ses marges.



Au vu d'une conjoncture économique jugée de plus en plus difficile et moins facile à anticiper, thyssenkrupp dit prévoir une baisse matérielle de son chiffre d'affaires sur le nouvel exercice en cours.



Avec la normalisation des prix liée au ralentissement de l'économie, le groupe anticipe un Ebit ajusté entre 500 millions d'euros et un milliard d'euros (non inclus), contre 2,1 milliards d'euros sur l'exercice passé.



Cotée à la Bourse de Francfort, l'action thyssenkrupp reculait de 1,5% après cette publication, ce qui porte à plus de 43% ses pertes depuis le début de l'année.



