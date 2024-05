NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Le bureau d'études américain Bernstein Research a maintenu sa recommandation sur Thyssenkrupp Nucera à "surperformance" avec un objectif de cours de 21 euros. Les résultats des premiers grands tours d'enchères pour les appels d'offres sur l'hydrogène en Europe sont déjà connus, a écrit l'analyste Yoann Charenton dans une étude publiée lundi. Même s'il est encore tôt, il y a des indications sur la future tarification et elles sont précieuses pour estimer les projets et les coûts, a-t-il ajouté. Parmi les valeurs de l'hydrogène pur, Nucera et ITM Power sont ses favoris./tih/he

Publication de l'étude originale : 27.05.2024 / 13:02 / UTC Première diffusion de l'étude originale : 27.05.2024 / 15:45 / UTC

