thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, anciennement Thyssenkrupp Uhde Chlorine Engineers Gmbh, est une société basée en Allemagne qui opère en tant que fournisseur de technologies d'électrolyse. L'activité de l'entreprise consiste en la conception, l'ingénierie et la fourniture de technologies d'électrolyse et des usines dans lesquelles elles sont intégrées, ainsi que la fourniture de services après-vente pour les usines existantes. La société fournit des solutions d'hydrogène vert, des solutions de chlore-alcali et des solutions d'acide chlorhydrique.