TI Fluid Systems plc est une société basée au Royaume-Uni, qui fabrique des systèmes de stockage, de transport, de distribution et de gestion thermique des fluides automobiles pour les véhicules légers. La société opère à travers deux segments : Fluid Carrying Systems (FCS) et Fuel Tank and Delivery Systems (FTDS). Le segment FCS fabrique des conduites et des faisceaux de freins et de carburant, des systèmes de gestion thermique des fluides, notamment pour les véhicules électriques hybrides (HEV) et les véhicules électriques à batterie (BEV), des conduites de chauffage et de refroidissement, des composants du groupe motopropulseur et des connecteurs rapides. Le segment FTDS produit des systèmes de réservoirs de carburant, des pompes et des systèmes modulaires d'alimentation en carburant, y compris des réservoirs de carburant résistants à la pression pour les véhicules électriques hybrides (HEV). Les produits FTDS comprennent des réservoirs de carburant en plastique, des tuyaux de remplissage, des pompes et des modules, ainsi que des capteurs de niveau. Ses subdivisions géographiques comprennent l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine. Elle dispose d'installations de fabrication à proximité des usines d'assemblage des fabricants d'équipements d'origine (OEM) dans plus de 104 sites répartis dans 29 pays.