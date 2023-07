Lors de son assemblée générale extraordinaire du 27 juillet 2023, Tianjin Binhai Energy & Development Co. a approuvé l'élection de Zhang Yingwei, Song Wanliang, Han Qinliang, Yang Lu et Yin Tianchang en tant qu'administrateurs non indépendants, l'élection de Zhang Yanan, Lu Jigang et Wang Zhi en tant qu'administrateurs indépendants et l'élection de Gong Gu et Guo Ying en tant que superviseurs non salariés.