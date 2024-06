TIANJIN MOTOR DIES CO.,LTD. est une entreprise chinoise qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la conception, à la fabrication et à la distribution de matrices pour les couvercles de carrosserie et de produits connexes. Les principaux produits de l'entreprise comprennent des matrices pour couvercles de carrosserie, des pièces d'emboutissage de carrosserie, des pièces d'essai de couvercles de carrosserie, ainsi que des mandrins d'équipement et de soudage. La société est également impliquée dans la fourniture de services de réparation. Elle distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.