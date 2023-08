Tianjin Tianbao Infrastructure Co., Ltd. est une société basée en Chine dont l'activité principale est le développement, la location et la gestion de propriétés. La société s'occupe principalement de la vente de propriétés résidentielles commerciales, de la gestion de propriétés résidentielles, de projets commerciaux environnants et d'immeubles de bureaux occupés par leur propriétaire développés par la société, ainsi que d'activités immobilières de type investissement. Les projets immobiliers de la société comprennent, entre autres, le projet Tianbao Jinhaian, le projet Tianbao Yijinglanting et le projet Huijin Guangchang. La société exerce principalement ses activités à Tianjin, en Chine.

Secteur Développement et opérations immobilières