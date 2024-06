Tianjin Tianbao Infrastructure Co Ltd est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la promotion immobilière, à la location de biens immobiliers, à la gestion de biens immobiliers et à d'autres activités. L'activité de développement immobilier est principalement engagée dans le développement de biens immobiliers situés dans la nouvelle zone de Tianjin Binhai et dans la zone de libre-échange de Tianjin. L'activité de développement de projets et de construction consiste principalement à promouvoir la construction de projets et à créer des projets de haute qualité. L'activité de vente de biens immobiliers consiste principalement à vendre des biens immobiliers. En outre, la société investit et détient certains immeubles de placement afin d'obtenir des rendements locatifs stables. La société exerce principalement ses activités sur le marché national.

Secteur Développement et opérations immobilières