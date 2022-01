Tianjin You Fa Steel Pipe Group Stock Co., Ltd. (SHSE:601686) annonce un rachat d'actions pour 14 389 600 actions, pour un montant de 212 millions CNY. 08/01/2022 Envoyer par e-mail :

Tianjin You Fa Steel Pipe Group Stock Co., Ltd. (SHSE:601686) annonce un programme de rachat d'actions. Dans le cadre de ce programme, la société rachètera 14.389.600 actions ordinaires de classe A, pour un montant de 212 millions de yens. Les actions seront rachetées à un prix ne dépassant pas 14,72 CNY par action. Le programme sera financé sur les fonds propres de la société. Les actions rachetées seront utilisées pour mettre en œuvre les plans d'actionnariat des employés ou les plans d'incitation à l'actionnariat. Le programme s'étendra sur 12 mois.

