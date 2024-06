Le premier ministre chinois Li Qiang était en Australie occidentale mardi, où il a visité le centre de recherche sur l'hydrogène de Fortescue à Perth, ainsi que la première installation de production d'hydroxyde de lithium d'Australie.

L'État australien, riche en ressources, exporte la moitié du minerai de fer marin du monde et produit la moitié du lithium. Il abrite également les activités des grandes sociétés minières mondiales BHP et Rio Tinto.

Le quatrième exploitant mondial de minerai de fer, Fortescue, s'est récemment tourné vers les énergies vertes et c'est dans son centre d'Hazelmere qu'il teste la technologie de l'hydrogène, de l'ammoniac et de l'alimentation par batterie pour les trains, les moteurs de bateaux, les camions de transport et les plates-formes de forage.

Parmi les grandes sociétés minières australiennes, Fortescue est celle qui a les plans de réduction des émissions de carbone les plus agressifs, visant à atteindre la neutralité carbone d'ici 2030 pour les émissions qu'elle génère sur le site ou par le biais de sa consommation d'énergie. Les mineurs ont intensifié leurs efforts pour trouver des alternatives au diesel, qui est la principale source de carburant pour les véhicules sur les sites miniers éloignés.

C'est dans ce centre que Fortescue a développé la technologie de son prototype de camion de transport à hydrogène, "Europa", qui a fonctionné à l'hydrogène pour la première fois en mai.

Le prototype est le fruit d'un partenariat avec l'équipementier mondial Liebherr. Il contient une batterie de 1,6 mégawatt et des piles à combustible de 500 kilowatts et peut stocker plus de 380 kilogrammes d'hydrogène liquide.

M. Li a également visité l'usine d'hydroxyde de lithium de Tianqi Lithium Energy Australia (TLEA), détenue à 51 % par Tianqi Lithium et à 49 % par la société minière australienne IGO Ltd.

L'usine devrait produire 24 000 tonnes d'hydroxyde de lithium par an à partir de son premier train, une fois qu'elle aura atteint sa vitesse de croisière, et un deuxième, un troisième et un quatrième train sont à l'étude.

Elle est en train de résoudre les problèmes de production, ayant produit 2 178 tonnes de ce produit chimique pour batteries au cours des trois trimestres précédant la fin du mois de mars.

TLEA détient également une part de 51 % de la mine de lithium australienne Greenbushes, l'une des plus grandes au monde, avec la société minière américaine Albemarle.

(1 $ = 1,5147 dollar australien)