L'intérêt des Chinois pour les fusions et acquisitions en Australie s'accroît avec le dégel des liens politiques.

Ces dernières semaines, certaines banques ont reçu des mandats d'entreprises chinoises cherchant à acquérir des actifs australiens, tandis que d'autres négociateurs disent recevoir des demandes de renseignements de la part d'acheteurs potentiels de la deuxième plus grande économie du monde.

Les signes sont encore timides, cependant, et le cadre australien des investissements étrangers exclurait probablement les acheteurs chinois de secteurs tels que les télécommunications, la défense et les minéraux critiques qui sont considérés comme sensibles pour la sécurité nationale.

"Nous commençons à voir des pousses vertes dans l'intérêt des Chinois pour les fusions et acquisitions entrantes, mais nous sommes encore loin des niveaux pré-pandémiques", a déclaré Lawrence Mendes, partenaire du cabinet d'avocats international Baker McKenzie.

Le gouvernement travailliste australien, en place depuis six mois, s'efforce de réparer les relations diplomatiques tendues avec la Chine après les affrontements de ces dernières années sur le commerce, l'influence dans le Pacifique Sud et les origines de la pandémie COVID-19.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a rencontré le président chinois Xi Jinping le mois dernier en marge du sommet du G20 en Indonésie, suscitant des attentes quant au renforcement des liens bilatéraux.

Dans un signe du regain d'intérêt de la Chine pour l'Australie, la société chinoise Tianqi Lithium Corp a déclaré mardi qu'elle explorait les possibilités d'investissement dans le secteur florissant des minéraux pour batteries en Australie.

Mendes a déclaré que son cabinet d'avocats avait répondu aux questions des entreprises chinoises sur les conditions et les délais d'approbation du Foreign Investment Review Board (FIRB).

Il a toutefois ajouté que l'approche du régulateur aura un "impact significatif" sur l'appétit des investisseurs chinois.

En 2020, l'Australie a dévoilé le plus grand remaniement de ses lois sur l'investissement étranger en près d'un demi-siècle, afin de garantir un examen plus approfondi des entreprises lorsqu'elles soumissionnent pour des actifs sensibles, quelle que soit la taille de la transaction.

L'activité de fusion et d'acquisition entre la Chine et l'Australie a atteint un pic il y a dix ans, lorsque les investisseurs chinois ont dépensé 10,3 milliards de dollars en 2013, avec des cibles allant des fermes laitières et des propriétés commerciales aux chaînes de cinéma.

Mais les liens politiques se sont tendus ces dernières années et les transactions se sont taries - les investissements chinois en Australie ont chuté de plus de 50 % pour atteindre environ 12 milliards de dollars australiens (8,86 milliards de dollars) au cours des quatre dernières années.

Le chef du FIRB australien, Bruce Miller, a déclaré lors d'une conférence le mois dernier qu'il s'attendait à une reprise des demandes d'investissement en provenance de Chine après qu'elles se soient raréfiées au cours des trois ou quatre dernières années.

Tout investissement, cependant, est susceptible de cibler des actifs dans des secteurs non sensibles, après un retour de bâton important dans le passé lorsque des entreprises chinoises ont tenté d'acheter des projets liés aux intérêts nationaux de l'Australie.

Les entreprises australiennes des secteurs des ressources naturelles et de l'agriculture pourraient être des cibles pour les investissements chinois, a déclaré Mathew Hodge, directeur de la recherche sur les actions pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande chez Morningstar.

"Les projets à forte intensité de capital et à grande échelle peuvent être la cible d'investissements chinois, à condition qu'ils ne soient pas d'intérêt stratégique et national", a déclaré M. Hodge.